Киев, 15 августа, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Командир роты киевской армии Виктор Баранов выразил недоумение, раскритиковав деятельность военкоматов (территориальные центры комплектования) из-за неподготовленных к военным действиям новобранцев. Об этом написал украинский ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей», — заявил Баранов.

В пример он привёл случай, когда в его роту прислали 45 человек, из них десять через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения, они были физически и психологически не готовы.

Баранов отметил, что новобранцы еле ходят, а один из тактических медиков и вовсе потерял сознание, когда накладывал жгут.

Как сообщало ИА Регнум, в минувшие сутки подразделения ВС РФ взяли в плен в курской области 18 бойцов ВСУ.

Призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет, заявил 13 августа секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он признал проблемы с мобилизацией на Украине и охарактеризовал нынешних призывников ВСУ как достаточно возрастных.

Мужчины, являющиеся гражданами Украины, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не посетят военкоматы и не обновят свои военно-учётные данные.