Москва, 1 октября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Многие украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, готовы повернуть орудия в сторону Киева. Об этом заявил попавший в российский плен боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Ярослав Диденко.

Иван Шилов ИА Регнум

«У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — процитировал его 1 октября ТАСС.

Диденко не исключает, что в перспективе на Украине произойдёт государственный переворот. Он назвал невыносимой обстановку в стране, когда на улицах и в магазинах вылавливают людей, чтобы отправить их на фронт.

По словам военнопленного, в ВСУ понимают, что украинским властям конфликт нужен для зарабатывания денег. Он призвал украинцев отказываться участвовать в боях, а также поднять бунт против мобилизации, ведущей к гибели людей.

Как уточняется, Диденко попал в плен в начале сентября под Угледаром. По словам бойца, его отряд оказался в окружении и добровольно сложил оружие.

Как передавало ИА Регнум, украинский военнопленный Николай Тягон в сентябре рассказал, что многие бойцы ВСУ не хотят участвовать в боях и стараются сбежать, как только появится такая возможность. Его, как и многих других украинцев, поймали на улице, чтобы отправить в армию.

На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в мае получили право раздавать повестки круглосуточно. Также их вручение поручили группам оповещения, в которые могут входить полицейские, представители учебных заведений, чиновники и руководители предприятий.