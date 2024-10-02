Курск, 2 октября, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», входящие в состав отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» Вооружённых сил РФ, продолжают уничтожать военную технику и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило 2 октября Министерство обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

В своём Telegram-канале ведомство опубликовало видеозапись с рассказами российских военнослужащих об их боевой работе. Один из них — командир батареи РСЗО с позывным Пика.

«Мы отсекаем резервы противника, накрываем ПВД (пункт временной дислокации. — Прим. ред.) противника, выявляем большие скопления техники и личного состава и стараемся их уничтожить», — сказал боец.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в Курской области морские пехотинцы Тихоокеанского флота уничтожили разведывательную группу ВСУ. Вражеский отряд включал десять военных из состава 21-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

Ранее также появилась информация о том, что истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провели плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. Патрулирование осуществлялось в заданном районе для прикрытия действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации.