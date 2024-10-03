Москва, 3 октября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки пресекли пять попыток прорыва украинских формирований через границу. Об этом 3 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«Противник пять раз пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Перехода государственной границы не допущено», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что за сутки украинская армия потеряла на курском направлении свыше 300 боевиков, четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий и три автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября американский журнал Forbes написал, что Киев направил для вторжения в приграничье Курской области лучшие из имеющихся у него танков. Отмечалось, что из-за этого бойцы ВСУ на других участках фронта остались без «жизненно важных» подкреплений и вынуждены были оставить несколько ключевых сел и городов.

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России 1 октября провели плановое патрулирование в приграничье Курской области. В ходе него российские лётчики отработали прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении ими ударов по военным объектам и технике.