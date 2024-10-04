Пермский край, 4 октября, 2024, 07:04 — ИА Регнум. В Пермском крае загорелось частное нефтехранилище. Площадь пожара составила десять тысяч квадратных метров. Об этом в ночь на 4 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тыс. квадратах. Огонь охватил ёмкости с топливом», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что огнеборцы МЧС локализовали пожар, не допустив его распространения на частные жилые дома и сухую растительность.

На месте работают более 60 сотрудников ведомства и 19 единиц специальной техники. О пострадавших не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, утром 3 октября в Хабаровске загорелось здание краевого театра музыкальной комедии, расположенное на улице Карла Маркса, произошло обрушение внутренних конструкций, фасада и наружной стены. До приезда пожарных из здания эвакуировались три человека, двум мужчинам медицинскую помощь оказали на месте, женщину госпитализировали.

Огнеборцы локализовали пожар на площади 4 тыс. квадратных метров. Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, при тушении пожара в здании произошёл взрыв нескольких газовых баллонов. Открытое горение ликвидировали ближе к вечеру. В ликвидации пожара принимали участие 60 человек личного состава и 15 единиц техники.