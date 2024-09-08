Москва, 8 сентября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Трое российских морпехов взяли в плен и таким образом спасли от гибели семерых бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), выведя их из-под обстрела. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в статье для «Комсомольской правды».

РИА Новости/Константин Михальчевский

По словам украинцев, собственное командование предпочло бросить их во время отступления. Российские военные пленили их и двое суток просидели с ними в одном подвале, пережидая обстрелы ВСУ.

«Так получилось, что в этом подвале мы сидели вместе с ними двое суток. И они делились с нами сигаретами, сухпайками, водой. Раненым оказали медицинскую помощь. О чем разговаривали? Откуда мы, как сюда попали, кто дома ждёт», — рассказали украинцы.

Они отмечают, что на фронт попали не по своей воле, а в результате облав сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) на фоне массовой мобилизации.

Как передавало ИА Регнум, Коц также рассказал о спасении трёх российских военных в зоне СВО. По его словам, морпехи поехали на УАЗе во время срочной эвакуации на угледарском направлении и подорвались на танковой мине ТМ-62. Все при этом выжили и даже вернулись в строй.

В материале от 1 сентября Коц рассказал о героической гибели комбата с позывным Отмель, который защищал позиции и ценой собственной жизни помог своим бойцам выбраться из окружения.