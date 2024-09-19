Москва, 19 сентября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Павлуш был в шаге от самоубийства, когда российские бойцы взяли его в плен. Об этом украинский военный рассказал на видео, опубликованном в четверг, 19 сентября, пресс-службой Минобороны РФ.

ИА Регнум

«Привезли нас на окраину Торецка (украинское название Дзержинска. — Прим. ред.). На позиции мы не дошли: накрыли нас миномёты, артиллерия. Потом бегал ночь, прятался от дронов, от миномётов. Наутро зашёл в покинутые дома, ещё целые. Там тоже дроны меня засекли. Я посидел и понял, что живым уже я не буду», — сообщил Павлуш.

Виктор отправился служить в ВСУ по повестке, однако его подразделение даже не добралось до позиций на линии соприкосновения из-за огня российской артиллерии.

«Нас послали на мясо. Просто тупо умереть. Сказали: «Вы берите с собой там один сухпай, патроны на три дня, потом вас поменяют». Ну по факту получилось, что это дорога в один конец была», — добавил боец.

После нескольких часов попыток спастись от миномётного огня и российских дронов Павлуш уже не верил в то, что останется живым, и готов был покончить жизнь самоубийством, выйдя на открытую местность из заброшенного дома.

«Но потом думаю, лучше выйду на открытую местность, пускай уже дрон какой-то или мина прилетит. Слышу, генератор какой-то работает. И крикнул: «Мужики, вы пристрелите меня, только не мучайте». Они говорят: «Мы в тебя стрелять не будем, мы же русские». Документы взяли в курточке, так я и попал в плен», — заключил командир.

Как сегодня сообщало ИА Регнум, пленный боец ВСУ Александр Гусак признался в расстреле военных ВС России в Курской области. Александр сказал, что командир взвода приказал ему это сделать под угрозой смерти.

14 сентября бойцы подразделения ВСУ сдались в плен российским военным после того, как украинское командование запретило им отступать. Украинский военный с позывным Ворон запросил у командования разрешения на отступление. Однако в ответ он получил отказ, бойцу ВСУ приказали ложиться на землю и пережидать атаку в случае пулемётного огня.