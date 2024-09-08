Пхеньян, 8 сентября, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи начали готовиться к долгосрочному ядерному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. Об этом 8 сентября заявил начальник отдела иностранной печати департамента информации МИД КНДР, его слова процитировало северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи.

KCNA/AP/ТАСС

Он уточнил, что Пхеньян намерен строго контролировать ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове, которая из-за действий «одержимых идеей ядерной войны» США и их сателлитов продолжает становиться всё более напряженной.

«КНДР продолжит принимать практические меры с целью подготовки к долгосрочному ядерному противостоянию с США», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа северокорейские власти решительно осудили решение Вашингтона разрешить продажу Южной Корее 36 ударных вертолётов. В Пхеньяне отметили, что наращивание вооружённых сил одной стороны против другой влияет на военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове, особенно в условиях начала крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, которые обострили напряжённость в регионе.