Сеул, 4 февраля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Главным источником напряжённой ситуации на Корейском полуострове являются агрессивные и провокационные действия Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко во время визита в Сеул.

Global Look Press/Keystone Press Agency

«Источник нынешней эскалации — это в первую очередь агрессивные провокационные действия США, включая военные манёвры, а также строительство военных альянсов откровенно антисеверокорейской или антикитайской, антироссийской направленности. Это является главной угрозой миру и безопасности в Северо-Восточной Азии», — передаёт слова Руденко «РИА Новости».

По его словам, несмотря на то, что Сеул придерживается другой точки зрения касаемо напряжённой обстановки в регионе, необходимо сохранять каналы коммуникации даже с недружественными странами, особенно с теми, которые находятся вблизи российских границ.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля состоялись переговоры замминистра иностранных дел России Андрея Руденко с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном в Сеуле. Дипломаты обсудили международные проблемы, включая украинский кризис.

Чон Бён Вон изложил позицию Сеула относительно военного сотрудничества России и КНДР и призвал российскую сторону «к ответственному поведению». Также была изложена просьба содействовать южнокорейскому бизнесу и гражданам в обеспечении их законных прав и интересов на территории России.

В ходе визита Руденко встретился с первым заместителем главы МИД Южной Кореи Ким Хон Гюном, провёл переговоры со спецпредставителем МИД по проблемам Корейского полуострова Ким Гоном.

Вместе с тем 3 февраля южнокорейский МИД пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове. Ранее Захарова ответила на слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что КНДР — единственная в мире страна, законодательно закрепившая возможность нанесения «превентивного ядерного удара». Захарова назвала это утверждение откровенно тенденциозным, призванным «затушевать агрессивные планы» против Пхеньяна и выглядящим одиозно на фоне «нахрапистой политики» Вашингтона и его союзников в регионе.

Зиновьев изложил южнокорейской стороне российские оценки ситуации на полуострове. Он также назвал неприемлемыми утверждения МИД Южной Кореи о том, что термин «специальная военная операция» в отношении ситуации на Украине предназначен якобы для «введения в заблуждение мирового сообщества».