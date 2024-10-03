Одинцово, Московская область, 3 октября, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Стрельбу по прохожему открыл неизвестный в подмосковном районе Одинцово, пострадал один человек. Об этом 3 октября сообщает Рен ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл около 20:00 мск в районе ЖК «Сколково» на улице Чистяковой. По словам очевидцев, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего возле пешеходного перехода. Причины, побудившие мужчину затеять стрельбу, неизвестны.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада медиков скорой помощи. Пострадавший жив, его госпитализировали, о состоянии информация уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце сентября в курортной зоне Пироговского водохранилища в Подмосковье мужчина устроил стрельбу на берегу водоёма в парке Дубрава. В результате ЧП никто не пострадал. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции в Мытищах.

4 июня на улице Костромской в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу и ранил мужчину и женщину.

21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека. Представители МВД проинформировали, что семь участников массовой драки задержаны. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).