Москва, 4 июня, 2024, 19:07 — ИА Регнум. На улице Костромской в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу и ранил мужчину и женщину, сообщила 4 июня пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, в результате выстрелов, предположительно, из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим — мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь. Также выстрелы были в сторону общественного транспорта.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление лица, осуществившего выстрелы, и привлечение его к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре», — сказано в сообщении.

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В дептрансе Москвы уточнили, что в результате инцидента на Костромской улице незначительно повреждены элементы остекления транспортного средства.

«Пострадавших среди пассажиров транспорта нет, все люди в безопасности. На данный момент перекрыт участок на Костромской улице. На месте работают оперативные службы города», — информировал дептранс в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека. В МВД заявили, что семь участников массовой драки задержаны. Против них возбудили уголовные дела по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

12 мая правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в лицо человеку в торговом центре на юге Москвы. По предварительным данным, в ТЦ на Варшавском шоссе произошёл конфликт между двумя мужчинами, один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.