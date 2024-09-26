Мытищи, Московская область, 26 сентября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. В курортной зоне Пироговского водохранилища в Подмосковье мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

кадр из видео

Как отмечается в публикации, неизвестный открыл огонь из пистолета, возможно, травматического, на берегу водоёма в парке Дубрава. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за летних домиков, которые снесли буквально за пару часов до произошедшего. Возможно, что открывший огонь мужчина был хозяином одного из них.

В сообщении указано, что в результате ЧП никто не пострадал. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции в Мытищах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня на улице Костромской в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу и ранил мужчину и женщину.

21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека. Представители МВД проинформировали, что семь участников массовой драки задержаны. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в лицо человеку в торговом центре на юге Москвы. Между двумя мужчинами произошёл конфликт, один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавшего госпитализировали.