Вологда, 3 октября, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Уголовное дело о госизмене, возбуждённое против осуждённого ранее за сожжение Корана Никиты Журавеля, рассмотрит коллегия из трёх федеральных судей. Об этом стало известно в четверг, 3 октября, из материалов Волгоградского областного суда.

Кирилл Брага / РИА Новости

«Признак рассмотрения дела. Рассматривается коллегией из трех федеральных судей», — процитировало материалы дела «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Журавель в мае 2023 года сжёг Коран возле Соборной мечети в Волгограде и выложил это в Сеть. Он признался, что сделал это по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Висаитовский районный суд Грозного в феврале 2024 года приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

3 октября в Волгоградский областной суд поступило уголовное дело о государственной измене, возбуждённое против Журавеля. Следователи установили, что он передал украинским спецслужбам видеозаписи железнодорожного состава с военной техникой ВС РФ, пролетающих российских военных самолётов и информацию о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны России.

Журавель полностью признал вину. Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до 20 лет.