Волгоград, 3 октября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Материалы уголовного дела о государственной измене, возбужденного в отношении жителя Волгограда Никиты Журавеля, который ранее был осуждён за сожжение Корана, поступило на рассмотрение в Волгоградский областной суд. Об этом 3 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Елена Афонина/ ТАСС

«Дело поступило в суд, дата судебного заседания ещё не назначена»,― сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, Журавель через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. В марте 2023 года молодой человек направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику Вооружённых сил России, пролетающих самолётов военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны России.

«Вину в содеянном Журавель полностью признал <…> Санкция ст. 275 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», ― говорится в Telegram-канале прокуратуры Волгоградской области.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении Журавеля по статье о государственной измене.

Ранее волгоградец уже привлекался к уголовной ответственности. 27 февраля Висаитовский районный суд Грозного приговорил его к 3,5 года колонии общего режима за сожжение Корана. В суде молодой человек заявил, что не думал о последствиях, а лишь хотел заработать.

Инцидент произошёл в Волгограде 20 мая 2023 года. Задержанный мужчина признался, что действовал по указанию спецслужб Украины, которые пообещали выплатить ему вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, по заданию заказчика Журавель снимал передвижение спецтехники в Волгограде и расклеивал листовки на тему эвакуации населения. Центральный районный суд Волгограда отправил мужчину под арест. Уголовное дело передали управлению Следственного комитета по Чеченской Республике.