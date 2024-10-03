Вашингтон, 3 октября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского вывести подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Курской области является настоящим свинством. Об этом 2 октября заявил капитан американского Корпуса морской пехоты в отставке Мэттью Хо.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский

«Это вызывает недоумение. <…> Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие», — сказал Хо в интервью на YouТube отставному офицеру ВС США Дэниелу Дэвису.

Экс-офицер отметил, что в вооружённом конфликте Киев скорее предпочтёт потерять людей, чем потерять лицо.

Вторжение в Курскую область он назвал трюком, с помощью которого киевский режим надеялся получить еще больше поддержки от западных коллег. Но они в итоге «план победы» Зеленского не оценили.

В результате украинские подразделения остались под Курском, а ВС России их медленно отрезают, подчеркнул военный.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Зеленский заявил о намерении украинских боевиков в течение «неопределённого срока» удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области. По его словам, киевскому режиму сейчас «это нужно».

Позднее глава киевского режима утверждал, что на курском направлении, где российская армия перешла в контрнаступление, «всё идёт по плану». При этом Зеленский не раскрыл подробности самого плана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобными заявлениями Киев демонстрирует свою сущность. России в этом случае необходимо двигаться по собственной дороге, выполняя задачи специальной военной операции, подчеркнул спикер Кремля.