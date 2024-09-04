Владивосток, 4 сентября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Киевский режим демонстрирует свою сущность заявлениями о планах закрепиться в приграничных районах Курской области. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

ТАСС/Александр Казаков

«Они идут своей дорогой, [киевский] режим проявляет свою сущность», — заявил он в беседе с Life.ru, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о положении украинских формирований в Курской области.

Представитель Кремля добавил, что России в этом случае необходимо двигаться по собственной дороге, выполняя задачи специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 сентября Зеленский заявил, что украинские боевики намерены в течение «неопределённого срока» удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области. По его словам, киевскому режиму сейчас «это нужно».

Ирландский журналист Чей Боуз 2 сентября отметил, что атака украинских формирований на Курскую область ослабила их, из-за чего Вооружённые силы России нанесли им серию сокрушительных ударов на восточном фронте. По его словам, это приближает конец режима Зеленского.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что ВСУ своей провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских военных в Донбассе. Глава государства добавил, что Киев не сумел реализовать задуманное.

Украинские боевики начали нападение на Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили ВСУ в приграничных районах, не позволив им пройти вглубь территории РФ. По данным на 3 сентября, общие потери украинских формирований на курском направлении превысили 9,3 тыс. бойцов.