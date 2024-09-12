Зеленский заявил, что наступление России под Курском идёт «по плану Киева»
Зеленский описал контрнаступление ВС РФ под Курском фразой «всё идёт по плану»
Киев, 12 сентября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что на курском направлении, где российская армия перешла в контрнаступление, «всё идёт по плану», сообщает 12 сентября украинское издание «Страна. ua»
При этом Зеленский не раскрыл подробности «украинского плана». Он также добавил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии и «контролирует» этот процесс.
Минобороны России 12 сентября сообщило об освобождении 10 населённых пунктов в Курской области: Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября.
По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.
Так, согласно данным российского оборонного ведомства на 12 сентября, украинские войска потеряли более 12,5 тыс. бойцов и 101 танк за время боевых действий в курском приграничье. За сутки потери противника на поле боя составили более 300 военных.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.