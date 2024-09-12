Киев, 12 сентября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что на курском направлении, где российская армия перешла в контрнаступление, «всё идёт по плану», сообщает 12 сентября украинское издание «Страна. ua»

РИА Новости/Сергей Бобылев

При этом Зеленский не раскрыл подробности «украинского плана». Он также добавил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии и «контролирует» этот процесс.

Минобороны России 12 сентября сообщило об освобождении 10 населённых пунктов в Курской области: Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября.

По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.

Так, согласно данным российского оборонного ведомства на 12 сентября, украинские войска потеряли более 12,5 тыс. бойцов и 101 танк за время боевых действий в курском приграничье. За сутки потери противника на поле боя составили более 300 военных.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.