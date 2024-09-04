Киев, 4 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют в течение «неопределённого срока» удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области. Об этом в интервью NBC News заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Он подчеркнул, что Киеву на данный момент «это нужно». Зеленский пояснил, что подобные действия являются неотъемлемой частью его «плана победы» по урегулированию конфликта, который, по его словам, он намерен представить партнёрам, в том числе США.

Говоря о российских территориях, глава киевского режима указал, что курская земля Украине не нужна и привносить туда украинский образ жизни Киев не собирается. По словам Зеленского, таким образом он пытается склонить российскую сторону к переговорам и заставить Москву «быть готовой к справедливому миру».

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики с 6 августа начали нападение на Курскую область. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив ВСУ пройти вглубь территории РФ. По данным на 3 сентября, общие потери украинской армии на курском направлении превысили 9,3 тыс. военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортёров, 561 боевую бронированную машину, 273 автомобиля.

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что нападение украинских формирований на Курскую область ослабило их, в результате чего Вооружённые силы России нанесли ВСУ серию сокрушительных ударов на восточном фронте, что приближает конец Зеленского.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что провал нападения украинских боевиков на Курскую область может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Глава государства уточнил, что нынешние украинские власти не являются легитимными в соответствии с законодательством страны, а потому не заинтересованы в отмене военного положения и последующих за этим выборах, так как у них нет шансов победить. Ранее российские власти неоднократно заявляли, что не отказываются от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.