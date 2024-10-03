Москва, 3 октября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Пользователи Telegram 3 октября пожаловались на медленную работу мессенджера. Они отметили, что сообщения в Telegram стали медленно грузиться.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным сайта «Сбой.рф», 3 октября жалобы на Telegram зафиксировали в нескольких регионах России: 32% в Москве, 12% во Владимирской области, 7% в Санкт-Петербурге, 6% в Краснодарском крае, 4% в Ростовской области.

Ранее, 1 октября, пользователи Telegram жаловались на проблемы с отправкой сообщений в чаты, а также о медленной загрузке каналов. В частности, проблемы наблюдались в России и Узбекистане.

Telegram также 13 августа работал со сбоями на многих устройствах. Жалобы о неполадках поступали из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской и Нижегородской областей.