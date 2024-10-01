Москва, 1 октября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Пользователи Telegram 1 октября начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера. Они сообщают о проблемах с отправкой сообщений в чаты, а также о медленной загрузке каналов.

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По данным сервиса Downdetector, поступают десятки сообщений о сбоях, их число постоянно растёт. По информации пользователей, проблемы наблюдаются в России и Узбекистане.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа Telegram также работал со сбоями на многих устройствах. Сотни сообщений о неполадках поступали из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской и Нижегородской областей.

Также проблемы с доступом к мессенджеру возникли у многих пользователей 8 июня, также не получалось обновить мобильную и десктопную версии приложения. Сбои в работе Telegram были Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Таганроге.