Москва, 13 августа, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Сбои фиксировались в работе приложения Telegram. Об этом говорят данные сервиса Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сообщения о сбоях Telegram зафиксированы из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской и Нижегородской областей.

В 1:43 мск сервис зафиксировал 465 жалоб на работу мессенджера.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля в работе Telegram фиксировали сбои. Примерно треть (33%) сообщений о неполадках поступали из Москвы. На втором месте среди регионов оказалась Свердловская область — 17%. Среди лидеров также Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее масштабный сбой в работе программы был зафиксирован вечером 8 июня.

24 июня сайт Московской биржи стал недоступен спустя полчаса после начала торгов, которые начались в 10:00 мск. Торги продолжились в штатном режиме и обновлялись в реальном времени. Спустя примерно 20 минут работа портала возобновилась.