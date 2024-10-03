Варшава, 3 октября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши не советовало президенту Анджею Дуде посещать празднование 80-летнего юбилея экс-президента Чехии Милоша Земана, потому что на мероприятии мог присутствовать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Об этом в эфире радиостанции Polskie Radio рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский.

Pavlo Bahmut/Global Look Press

«Там была опасность, у нас была информация, что, быть может, там будет присутствовать Герхард Шрёдер <…>. Мы предостерегали президента», — пояснил глава МИД Польши.

Несмотря на это, Дуда посетил Прагу, где принял участие в праздновании 80-летия Милоша Земана. На мероприятии, которое прошло 28 сентября, присутствовали также президенты Словакии и Сербии — Петер Пеллегрини и Александр Вучич, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Шрёдер призвал найти дипломатическое решение конфликта на Украине. Он заявил, что Франция и Германия должны инициировать мирные переговоры. Политик также выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин заинтересован в дипломатическом решении вопроса.

В сентябре Шрёдер посоветовал считающим возможной военную победу над Россией людям лучше изучать историю. Он рассказал, что на переговорах в Стамбуле Киев отклонил проект компромиссного урегулирования конфликта с РФ, согласно которому Донбасс должен был перейти под контроль Украины. Для Крыма же предусматривалось создание на его территории российского анклава.