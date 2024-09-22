Берлин, 22 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. На переговорах в Стамбуле украинская делегация отклонила проект компромиссного урегулирования конфликта с Россией, согласно которому Донбасс должен был перейти под контроль Украины, заявил 21 сентября экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер на мероприятии, организованном швейцарской газетой Weltwoche.

Kay Nietfeld/Global Look Press Герхард Шрёдер

Тогда политик по просьбе украинской стороны выступал посредником на переговорах с российской стороной. Именно он стал автором сценария урегулирования конфликта, при котором республики Донбасса остались бы под управлением Украины. Для Крыма же предусматривалось «южнотирольское решение», то есть создание на его территории российского анклава.

Шрёдер подчеркнул, что считает начало спецоперации «ошибкой», однако возложил вину за эскалацию отношений на Запад, который игнорировал российские интересы в области безопасности.

«Мы, немцы — в особенности, должны вести себя осторожно и предлагать что-то конструктивное — с учётом опыта Второй мировой войны и преступлений, совершенных «во имя Германии», — добавил Шрёдер. Его слова приводит Die Welt.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября Шрёдер посоветовал считающим возможной военную победу над Россией людям лучше изучать историю. По его словам, большая часть жителей России, невзирая на «первоначальные сомнения», поддерживает российского президента Владимира Путина и его решение начать спецоперацию.

Ранее в апреле помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Киева выражала такое же желание.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Кроме того, ранее бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд косвенно признала, что Киев отказался заключать стамбульские соглашения с Москвой после консультаций с Вашингтоном и Лондоном.