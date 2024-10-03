Москва, 3 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Назначения участников программы «Время героев» на государственные должности являются рациональными решениями. Об этом 3 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости

По словам спикера Кремля процесс подобных назначений будет продолжаться, но постепенно.

«Назначения носят рациональный абсолютно характер, здесь не может быть никакой кампанейщины, связанной с уровнем квалификации участников этой программы и с процессом подготовки», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что участник боевых действий, согласно Конституции России, может в том числе возглавить государство.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 октября назначил участника программы «Время героев» Артёма Жогу полпредом в УрФО. Он сменил на посту Владимира Якушева.

Российский лидер отметил, что практически согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента. Трое получат должности замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области и советника, заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом».

Всего же новые должности получили уже 10 участников программы. Помимо Жоги в их числе — руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев, спикер гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и другие.