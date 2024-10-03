Москва, 3 октября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал участнику программы «Время героев», новому полномочному представителю главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО) Артёму Жоге о назначении участников президентской программы во власть.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Практически согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента», — заявил российский лидер во время встречи с Героем ДНР Артёмом Жогой в Кремле 2 октября.

Путин на встрече уточнил, что троих из них назначат на должности замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области и советника заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом».

Участники президентской программы также получили должности в Федеральном агентстве воздушного транспорта, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, в правительствах ряда областей. Так, сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов.

Глава государства выразил уверенность, что участники программы «Время героев» справятся с новыми обязанностями. Путин отметил, что они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, но и показали очень хорошие результаты в ходе подготовки в рамках президентской программы.

Как сообщало ИА Регнум, Кремль 2 октября распространил информацию о том, что Путин подписал указ о назначении Жоги своим полпредом. Эту должность ранее занимал Владимир Якушев. В тот же день новый полпред президента поблагодарил организаторов президентской программы «Время героев» за опыт, полученный за время обучения.

Новые назначения и ответственные должности получили 10 участников программы «Время героев».

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению главы государства Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.