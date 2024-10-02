Москва, 2 октября, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Десять участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным, получили новые назначения и ответственные должности. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Кремля.

«РИА Новости» / Кристина Кормилицына

Указом президента Российской Федерации председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

Кроме того, новые назначения получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.

Отмечается, что ещё 10 участников программы «Время героев» получили кадровые предложения о переходе на новые места работы, в том числе в администрации президента России. Владимир Путин на встрече с Артёмом Жогой уточнил, что троих из них назначат на должности заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области и советника заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом».

Как передавало ИА Регнум, 2 октября Владимир Путин назначил Артёма Жогу своим полномочным представителем в УрФО. Указ, опубликованный на сайте Кремля, вступает в силу со дня его опубликования. Ректор Президентской академии РАНХиГС и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что управленческие таланты и знания, полученные в ходе обучения по программе «Время героев», позволят Жоге достичь отличных результатов в работе.