Курск, 1 октября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России провели плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. Об этом 1 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в ходе этого пилоты Су-35С провели отработку патрулирования в заданном районе и прикрытия действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации в ходе нанесения ими ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября стало известно, что украинские боевики с момента начала атаки на приграничье Курской области потеряли в общей сложности свыше 19,2 тыс. бойцов. Также они за это время лишились 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей и 155 артиллерийских орудий.

Ранее в этот же день морпехи Тихоокеанского флота ВМФ России уничтожили разведывательную группу украинской армии в Курской области. В ходе стрелкового боя были ликвидированы десять бойцов 21-й отдельной механизированной бригады украинских формирований.