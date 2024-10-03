Вашингтон, 3 октября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Киевский режим задействовал во вторжении в приграничные районы Курской области свои лучшие танковые подразделения. Об этом 2 октября написал журнал Forbes.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

«Были замечены [боевики ВСУ] под Курском с <…> танками шведского или немецкого производства — Strv 122 или Leopard 2A6. Это одни из лучших машин в украинском арсенале», — говорится в публикации.

Отмечается, что такое решение Киева привело к серьёзным последствиям для обороны украинских формирований на других участках фронта, часть из которых из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курское приграничье остались без «жизненно важных» подкреплений. В результате украинская армия вынуждена была оставить нескольких ключевых сел и городов.

По словам автора статьи, киевский режим в результате атаки на курское приграничье теряет важные населённые пункты и незаменимую военную технику, однако пока «это цена, которую он готов платить» ради попытки захвата и, вероятно, удержания небольшой части территории РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября аналитик компании Black Bird Group Паси Паройнен заявил, что российские военные продвигаются в Донбассе с невиданной с момента начала спецоперации скоростью. По его словам, самое продвижение армии России наблюдалось с середины августа по середину сентября, когда украинские формирования напали на приграничье Курской области.

Новый генсек НАТО Марк Рютте 1 октября заявил, что из-за продвижения российских войск для Киева складывается непростая ситуация. По его словам, с одной стороны, украинские боевики смогли вторгнуться в курское приграничье, однако при этом ВС России усилили продвижение на других участках фронта.

Украинские боевики 25 сентября за сутки потеряли в приграничье Курской области свыше 300 бойцов и три танка, включая два немецких Leopard. Также ВСУ за это время лишились одной БМП, трёх боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий и шести автомобилей.

Telegram-канал «Судоплатов» 2 октября опубликовал видеозапись так называемой «дороги смерти» из подбитой техники украинских боевиков по пути в посёлок Коренево в приграничье Курской области. Отмечалось, что армия России парализовали подвоз боеприпасов для группировки противника в населённом пункте Ольговка.