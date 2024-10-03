Москва, 3 октября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили пункт временной дислокации украинской армии в районе города Сумы. Об этом 3 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что точный удар с применением универсального модуля планирования и коррекции был нанесён по пункту временной дислокации 106-й отдельной бригады украинской теробороны у населённого пункта Великий Бобрик, расположенного на 19 км юго-восточнее Сум.

«Уничтожена автомобильная техника ВСУ и подразделение ВСУ (до 30 боевиков)», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября российские лётчики нанесли удары по районам сосредоточения, резервам и скоплениям личного состава и техники украинских боевиков около 36 населённых пунктов Курской и Сумской областей. Также для ударов применяли артиллерию и ракеты.

Минобороны 23 сентября сообщило об ударах российской авиации по бригадам украинской армии в районах 18 населённых пунктов в Курской области и 14 в Сумской области. В последней лётчики ВС РФ нанесли удары у Белополья, Будивельного, Брусков, Глухова, Диброво, Журавки, Ободов, Павловки, Речки, Радьковки, Стукаловки, Сосновки, Сум и Угроедов.