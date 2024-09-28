Курск, 28 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Российская авиация в минувшие сутки ударила по районам сосредоточения, резервам и скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 36 населённых пунктов Курской и Сумской областей, сообщила 28 сентября пресс-служба Министерства обороны.

Министерство обороны РФ

Удары были нанесены в районах 19 населённых пунктов Курской области и 17 — Сумской области. Также использовалась артиллерия и ракеты.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, также 28 сентября пресс-служба министерства проинформировала, что в минувшие сутки потери противника на данном направлении составили до 370 человек, а за всё время ведения боевых действий с 6 августа — более 18,1 тыс. человек.

В минувшие сутки подразделения российских войск отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область, сказано также в сообщении. Кроме того, была отражена атака противника в направлении Любимовки и сорваны попытки контратак у населённых пунктов Кремяное, Камышёвка и Черкасское Поречное.