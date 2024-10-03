Москва, 3 октября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 3 октября сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости

Также авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 146 районах.

Подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны в районах поселений Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Степное, Казацкое и Кизомыс Херсонской области.

В результате боевых действий ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Были уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за прошедшие сутки потеряли в ходе боёв в зоне проведения специальной военной операции до 2085 бойцов. Наибольшие потери, до 720 военных, зафиксировали в зоне ответственности Южной группировки войск. Также российские силы уничтожили цех сборки беспилотников, три склада с боеприпасами и станцию РЭБ.

3 октября российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Разлив в Донецкой Народной Республике. Удар наносился авиабомбой ФАБ-3000.