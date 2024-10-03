Москва, 3 октября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Разлив в Донецкой Народной Республике, сообщило 3 октября Министерство обороны России.

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«Авиационным ударом ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 3 октября нанесли удары по позициям ВСУ под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Так, операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Восток» из Камчатского края поразили скопление живой силы ВСУ под Угледаром. Операторы дронов стараются как можно ближе подобраться к линии боевого соприкосновения, чтобы достать цели в тылу противника.

Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 3 октября поразил живую силу и технику ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации.