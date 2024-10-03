Дублин, 3 октября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Западные корпорации занимаются тем, что фактически крадут земли на Украине. Об этом 3 октября заявил бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

ИА Регнум

«Украина подвергается колонизации со стороны Европейского союза и США. Западные корпорации крадут её земли», ― написал политик на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Уоллес добавил, что Западу совершенно безразлично уничтожение украинцев из рабочего класса в прокси-войне США и НАТО. По его словам, она не несёт ничего, кроме разрушения, и сулит стране лишь уничтожение.

Как сообщало ИА Регнум, Уоллес 1 августа, комментируя заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке неких очередных соглашений с союзниками, заявил, что Зеленский продал земли на Украине крупным западным корпорациям, за что история не будет к нему благосклонна. По его словам, именно глава киевского режима привёл страну к разрушению и гибели сотен тысяч людей. Уоллес также обвинил его в содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией.

В 2022 году Служба внешней разведки России сообщала, что киевский режим по существу уже приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше.

Глава совета движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Виктор Медведчук 22 июля заявил, что на Украине не удалось создать демократическое государство, сейчас остатки украинской государственности переживают агонию. По его словам, Украина Зеленского стала политическим и экономическим банкротом, неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия.