Дублин, 1 августа, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский привёл свою страну к разрушению и одновременно с этим распродал её земли западным корпорациям, написал 1 августа на своей странице в соцсети Х (Twitter) депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. История не будет благосклонна к тебе», — отметил Уоллес.

Депутат также написал, что Зеленский несёт ответственность за гибель сотен тысяч граждан Украины и непрямой конфликт между НАТО и Россией на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас в своей публикации отметил, что Запад предвидит потерю контроля над Украиной и может превратить её территорию в выжженную землю прежде, чем это произойдёт. По его словам, западные государства под прикрытием риторики об угрозе со стороны России и голоде хотят получить максимальную прибыль от Украины и варварски эксплуатируют её ресурсы, обрекая страну на опустынивание.

Жителям Украины стоит молиться за победу Вооружённых сил России, поскольку Зеленский продал американской инвестиционной компании BlackRock один из важнейших ресурсов страны — землю — и теперь только победа России может позволить Украине сохраниться как суверенное государство, отмечал ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

В августе 2022 года американская газета The Washington Post сообщала, что за время проведения ВС РФ специальной военной операции на территории Украины Россией к указанному сроку были взяты под контроль месторождения полезных ископаемых, которые оцениваются не менее чем в $12,4 трлн.