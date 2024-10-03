Москва, 3 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Участник спецоперации может стать президентом страны, если его кандидатура соответствует требованиям Конституции Российской Федерации. Об этом на брифинге 3 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«По нашей Конституции — может. У нас в Конституции чётко прописано, кто может возглавить государство», — заявил представитель Кремля.

Журналисты также поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, когда стоит ожидать новых назначений участников президентской программы «Время Героев». На это Песков ответил, что это процесс, который растянут по времени.

«Назначения носят рациональный абсолютно характер, здесь не может быть никакой кампанейщины, связанной с уровнем квалификации участников этой программы и с процессом подготовки», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября новые назначения и ответственные должности получили 10 участников программы «Время героев». Кремль также распространил информацию о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Артёма Жоги своим полпредом. В тот же день новый полпред президента — Герой ДНР, участник «Времени героев» — поблагодарил организаторов президентской программы за опыт, полученный за время обучения.

Новые назначения также получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» возглавил Константин Яшин, а комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай — Алексей Суразов.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению главы государства. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти, а также в госкомпаниях.