Донецк, 3 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения авиацией Вооружённых сил России склада украинских боевиков в Донецкой Народной Республике с помощью авиабомбы ФАБ-3000 опубликовало 3 октября Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

На выложенных оборонным ведомством кадрах видно, как бомба попадает в здание украинского склада, после чего в небо поднимаются огромные клубы дыма.

По данным Минобороны, уничтоженный склад боеприпасов находился возле населённого пункта Разлив.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы и военной технике в Сумской области. После выполнения боевого задания российские лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Воздушно-космические силы России 22 июля бомбой ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады украинской Нацгвардии в Липцах Харьковской области. Цель была выявлена беспилотниками в ходе разведки.

В госкорпорации «Ростех» 17 июля рассказали, что фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей. По словам специалистов, у таких бомб в начинке имеется заряд взрывчатки весом около 1,5 тонны.