Санкт-Петербург, 3 октября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. После ДТП с участием четырёх автомобилей на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге беременная женщина скончалась в больнице. Об этом вечером 2 октября сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Petrov Sergey/Global Look Press

Уточняется, что ДТП произошло на 64-м км внешнего кольца КАД в Пушкинском районе Петербурга, когда 22-летний водитель Infiniti при перестроении вправо не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, а затем с грузовиком Volvo и машиной Toyota.

В результате аварии водитель Infiniti попал в больницу и затем самостоятельно её покинул, а его пассажиров — 20-летнюю беременную женщину и 22-летнего мужчину — госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что женщина от полученных травм скончалась. Она находилась на шестом месяце беременности», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В отношении водителя Infiniti возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Полицейские установили, что он является мужем погибшей, и предпринимают меры к розыску и задержанию подозреваемого.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 октября четыре человека погибли и 12 пострадали при столкновении автобуса с грузовиком у села Великомихайловка Белгородской области. Семерых пострадавших доставили в городскую больницу №2, а одного подростка — в детское отделение больницы Белгорода с травмами тяжёлой или средней степени тяжести.

Вечером 2 октября легковой автомобиль с 14-летним подростком за рулём врезался в бордюр и дорожный знак, после чего перевернулся. В автомобиле находились восемь подростков, многие из которых сбежали после ДТП. В результате аварии пострадала пассажирка, ровесница несовершеннолетнего водителя.