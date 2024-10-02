Москва, 2 октября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. В Москве легковой автомобиль с 14-летним подростком за рулём врезался в бордюр и дорожный знак, после чего перевернулся. В результате пассажирка, ровесница несовершеннолетнего водителя, получила травмы. Об этом в среду, 2 октября, сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

Прокуратура Москвы

Авария произошла на Сиреневом бульваре примерно в 19:40. Пострадавшую девочку отвезли в больницу. Правоохранители в настоящее время выясняют, каким образом несовершеннолетний оказался за рулём машины.

По информации Telegram-канала SHOT, в автомобиле находились восемь подростков, многие сбежали после ДТП. Тем временем Telegram-канал Baza сообщает о том, что на момент инцидента в машине находились 10 несовершеннолетних, четверо подростков при этом расположились в багажнике транспортного средства.

Как передавало ИА Регнум, в августе группа подростков в Москве попала в ДТП на машине каршеринга, полученной с помощью ворованного аккаунта сервиса. Машина врезалась в жилой дом. Один пассажир погиб. Юноша, который был за рулём, сбежал с места аварии, но вскоре его задержали.

В апреле в Адыгее 17-летний подросток, управляя автомобилем, выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с «Газелью». В аварии погибли несовершеннолетний водитель и двое пассажиров в возрасте 17 и 18 лет.