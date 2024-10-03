Угледар, ДНР, 3 октября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 октября сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты ТОФ (Тихоокеанского флота. ― Прим. ред.) группировки войск «Восток» из Камчатского края поразили скопление живой силы на позиции ВСУ под Угледаром», ― говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что операторы беспилотников стараются как можно ближе подобраться к линии боевого соприкосновения, чтобы достать цели в тылу противника. По словам морпехов, главной проблемой для дронов являются станции РЭБ украинской армии, создающие помехи для видеосигнала.

«Смена частот постоянно идет, чтобы противник не настраивался на одну, используем разные точки и время запуска. По высоте ― чем выше, тем лучше будет сигнал. Щупаем, где можно пройти», ― рассказал оператор БПЛА с позывным Фрегат.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразил живую силу и технику украинских войск на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар российские военные нанесли реактивными снарядами калибра 220 мм по заранее полученным координатам. В результате удара уничтожены личный состав ВСУ и несколько единиц военной техники противника в районе сосредоточения.

Российские силы 2 октября нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ «Кракен» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Речь идёт о здании гостиницы «Камелот», расположенной на трассе между Краматорском и Славянском.

По данным Минобороны на 2 октября, потери украинской армии за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции в общей сложности составили до 2120 бойцов.