Авдеевка, ДНР, 3 октября, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразил живую силу и технику украинских войск на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Расчеты РСЗО «Ураган» в зоне проведения СВО

«Военнослужащие расчёта РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» 220-миллиметровыми реактивными снарядами поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Уточняется, что прибывший в район боевого применения расчёт боевой машины произвёл наведение на цель и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по заранее полученным координатам. В результате удара уничтожены живая сила и несколько единиц военной техники противника в районе сосредоточения.

Как подчеркнули в Минобороны, расчёты РСЗО «Ураган» в ходе выполнения задач в зоне спецоперации используют различные типа боеприпасов и способны поражать не только легкобронированную технику и личный состав противника, но и опорные пункты и склады боеприпасов как на переднем крае, так и в тылу.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября оборонное ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России в течение суток улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Щербиновки, Светлого, Александрополя и Курахово в Донецкой Народной Республике и уничтожив до 630 военнослужащих, бронетранспортёр, боевую бронированную машину, артиллерийские орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30 украинских войск.