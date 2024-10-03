Донецк, 3 октября, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Украинские формирования оставили свои позиции в районе железнодорожной станции в посёлке Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 октября рассказали в силовых структурах.

Ashley Chan/Global Look Press

«Продолжаем выдавливать противника со стратегически важных направлений. На этот раз они [украинские боевики] ушли с позиций у железнодорожной станции в Цукурино», — привел слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что российские военные наращивают давление на группировку украинской армии на селидовском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября украинские формирования покинули свои позиции в районе села Андреевка на артёмовском направлении в ДНР. Отмечалось, что после этого боевики ВСУ пытались закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

Ранее в этот же день заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что около 60 бойцов ВСУ сбежали с позиций на одном из участков боевых действий в курском приграничье. Он уточнил, что украинские боевики направились в сторону контролируемой Киевом территории.

В силовых структурах ДНР 9 сентября рассказали, что украинские формирования сбежали с позиций в Красногоровке. Представитель силовых структур добавил, что после этого в городе не осталось бойцов ВСУ.