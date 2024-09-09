Красногоровка, ДНР, 9 сентября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) покинули позиции в Красногоровке в Донецкой Народной Республике, сообщили 9 сентября ТАСС в силовых структурах.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций», — рассказали в силовых структурах.

Источник информагентства уточнил, что украинских войск в городе больше нет.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября российские военные установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке.

Ранее замкомандира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск РФ с позывным Мамай рассказал, что освобождение Красногоровки близится к завершению, а под контролем ВСУ остаются лишь несколько улиц. По его словам, взятые в плен бойцы ВСУ признаются, что их командование ставило задачу не брать российских пленных, а также расстреливать гражданских, оказывающих любое содействие ВС РФ.

В частности, уточнил он, украинские артиллеристы пытались уничтожить группу беженцев во время эвакуации из города, и российские военнослужащие спасли от гибели семью из трёх человек, сумев отвлечь огонь на себя, рассказали местные жители.