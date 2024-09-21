Донецк, 21 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Украинские боевики покинули свои позиции возле села Андреевка на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 сентября сообщили в силовых структурах.

Государственная пограничная служба Украины

«Противник ушёл из района Андреевки, где долго занимал позиции, откатился», — привело слова представителя силовых структур ТАСС.

Он также уточнил, что сейчас украинские формирования делают попытки закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что порядка 60 украинских боевиков сбежали с позиций на одном из участков боевых действий в приграничных районах Курской области. По его словам, бойцы после этого направились в сторону Украины.

В силовых структурах ДНР 9 сентября рассказали, что украинские войска ушли с позиций в Красногоровке. По словам представителя силовых структур, после этого в городе не осталось боевиков ВСУ.

Представитель силовых структур ДНР 28 августа сообщил, что бойцы ВСУ покинули несколько позиций на восточной окраине Селидова в районе Красноармейска. Он предположил, что это могло быть связано с регулярными ударами артиллерии армии России по украинским боевикам.