Санкт-Петербург, 3 октября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Форвард футбольного клуба «Зенита» Александр Соболев рассказал, кому он посвятил свой первый гол, забитый в составе петербургской команды. Видеозапись интервью с игроком 3 октября опубликовала пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Анна Мейер/ФК «Зенит»/ТАСС Нападающий «Зенита» Александр Соболев

«Маме», — сказал футболист, отвечая на соответствующий вопрос.

Соболев отметил, что не считает первый забитый им за «Зенит» гол каким-то сверхъестественным событием, хотя он хотел забить и мог забить в матче с тольяттинскими «Акроном» больше.

«Зенит» вечером 2 октября победил «Акрон» со разгромным счётом 5:1 в матче группового этапа Пути Российской премьер-лиги Кубка России. Соболев забил четвёртый гол петербургской команды, отличившись на 61-й минуте.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра опроверг слухи о том, что российские игроки команды не хотят в раздевалке сидеть около перешедшего из московского «Спартака» Соболева. Он назвал подобные сообщения смешными.

В конце августа Соболев подписал контракт с «Зенитом» сроком на три года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон. По информации профильного портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 8 млн евро.

Соболев перешёл в «Спартак» в 2020 году из самарской команды «Крылья Советов» и провёл в московской команде 139 матчей. В них он отметился 58 голами и 38 результативными передачами. В составе московского клуба футболист становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также завоевал Кубок страны (2022).