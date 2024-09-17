Санкт-Петербург, 17 сентября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Слухи о том, что российские игроки санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» не хотят в раздевалке сидеть около перешедшего из московской команды «Спартак» форварда Александра Соболева, смешны. Об этом 17 сентября заявил тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Александр Соболев

«Слухи о том, что российские игроки не хотят сидеть с ним в раздевалке? Это смешно, даже ответить нечего! Не помню, с кем он сидит, но рядом со всеми, общается со всеми», — процитировало его слова «РИА Новости Спорт».

Оливейра уточнил, что остальные игроки «сине-бело-голубых» поддержали Соболева, когда его освистали болельщики «Спартака», так как он теперь футболист «Зенита» и готов помочь новой команде.

«У нас один коллектив, который всегда хочет добываться максимальный результат», — подчеркнул специалист.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что несколько российских футболистов отказались сидеть рядом с нападающим в раздевалке «сине-бело-голубых».

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа форвард «Спартака» Соболев подписал контракт с «Зенитом» на три года с возможностью продления его ещё на один сезон. По данным профильного портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 8 млн евро.

Соболев перешёл в «Спартак» в 2020 году из самарской команды «Крылья Советов» и провёл в московской команде 139 матчей, забив 58 голов и отдав 38 голевых передач. В составе московского клуба он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также завоевал Кубок страны (2022).