Санкт-Петербург, 30 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Спартака» Александр Соболев подписал контракт с «Зенитом», сообщила пресс-служба петербургской команды 30 августа.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Александр Соболев

Соглашение рассчитано на три года и может быть продлено ещё на один сезон, сказано в сообщении в Telegram-канале «Зенита».

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Александра Соболева в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с сине-бело-голубыми», — отметила пресс-служба.

Сумма трансфера не называется. Профильный портала Transfermarkt ранее оценил его рыночную стоимость в 8 млн евро.

Как передавало ИА Регнум, в июле Соболева отстранили от тренировок с основным составом «Спартака». СМИ сообщали, что футболист близок к переходу в «Зенит», но команды пока не могут согласовать сумму трансфера и размер выплат агентам.

Соболев пришёл в «Спартак» в 2020 году из самарских «Крыльев Советов». Футболист провёл в московской команде 139 матчей, забил 58 голов и сделал 38 результативных передач. В составе «Спартака» он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также завоевал Кубок страны (2022).

В июне «Зенит» объявил о переходе в клуб атакующего полузащитника Максима Глушенкова, ранее выступавшего за московский «Локомотив». Сумма трансфера оценивалась в 6,3 млн евро, контракт с игроком рассчитан до 2028 года. В прошлом сезоне Глушенков в составе «Локомотива» принял участие в 29 матчах РПЛ, забил семь голов и сделал 14 результативных передач. В первых семи матчах нового сезона за «Зенит» он забил девять голов.