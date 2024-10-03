Москва, 3 октября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. В России в сентябре на ранке автомобилей зафиксировали рекордные продажи новых легковых автомобилей. По итогам месяца они составили 150,9 тыс. штук, сообщили 3 октября эксперты аналитического агентства «Автостат».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Этот показатель стал максимальным почти за 3,5 года ― начиная с мая 2021 года. В последний раз больше новых автомобилей за месяц реализовали в апреле 2021 года ― 171,5 тыс. штук.

В сентябре по сравнению с августом текущего года продажи новых автомобилей выросли на 2% (с 148,3 тыс. штук), а в сравнении с последним месяцем лета 2023 года ― на 37%.

Руководитель пресс-службы аналитического агентства Азат Тимерханов объяснил высокие объёмы реализации автомобилей в июле и августе ранее анонсированным введением с 1 октября новой шкалы утилизационного сбора.

«Новые ставки утильсбора вынуждают производителей повышать цены на машины, поэтому люди стремились купить их до удорожания, то есть до наступления октября», ― указал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минпромторга, продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в стране продано 145,49 тыс. новых легковых машин. Также выросли продажи легких коммерческих автомобилей: рост составил 23% в годовом выражении. За месяц в России продано 11,5 тыс. таких машин.

В комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщили, что объём продаж на российском авторынке в августе вырос на 34% по сравнению с последним месяцем лета прошлого года.

Доцент кафедры транспортных средств наземного транспорта Московского политехнического университета Анатолий Фиронов в конце сентября сообщил, что с октября цены на новые и подержанные автомобили вырастут из-за новых тарифов утилизационного сбора.

Эксперт уверен, что резкого роста цен не произойдёт сразу, поскольку автодилеры успели запастись продукцией параллельного импорта. Запасов хватит до конца 2024 года, а затем вступят в силу новые ставки утилизационного сбора, добавил доцент.