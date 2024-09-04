Москва, 4 сентября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Объём продаж на российском авторынке в августе вырос на 34% по сравнению с последним месяцем лета прошлого года. Такие данные предоставил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Bulkin Sergey/Global Look Press

Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за прошлый месяц составили 152 012 штук с учётом альтернативных каналов поставок. Это наилучший результат августа за 10 лет, начиная с 2015 года.

При этом динамика рынка за первые восемь месяцев 2024 года составила 62% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Эксперты в качеств причин роста российского авторынка назвали отложенный спрос, формировавшийся после февраля 2022 года на фоне дефицита предложения, а также повышение ставок утилизационного сбора с 1 октября, в ожидании которого покупатели торопятся приобрести новый автомобиль.

«Нельзя забывать и об изменении в налоговом законодательстве и дальнейших решениях по уровню ключевой ставки. Таким образом, обычно «спокойный» из-за отпусков август бьёт десятилетний рекорд», — процитировал «Интерфакс» председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева.

Он считает, что этот тренд с высокой долей вероятности в сентябре будет продолжен, если только не появятся новые факторы, влияющие на потребительское поведение.

Как сообщало ИА Регнум, в июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно данным «Автостата», рост по сравнению с июнем текущего года составил 9,5%. Всего в июле продали 136 221 автомобиль. Это первый рост «месяц к месяцу» с весны после нескольких месяцев падения.

Лидером продаж остался АвтоВАЗ с 35 619 проданными автомобилями Lada. В топ-5 также вошли Haval (16 671 авто), Chery (14 228), Geely (13 098) и Changan (11 403).

Средневзвешенная цена нового автомобиля за первые шесть месяцев текущего года в России выросла на 14% к его стоимости за аналогичный период прошлого года и составила 3,16 млн рублей. В то же время подержанные автомобили выросли в цене на 19% год к году ― до 1,17 млн рублей.