Москва, 2 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил 2 октября Минпромторг.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За месяц в стране продано 145,49 тыс. новых легковых машин. Также выросли продажи легких коммерческих автомобилей: рост составил 23% в годовом выражении. За месяц в России продано 11,5 тысячи таких машин.

Также выросло количество проданных автобусов — на пять процентов в годовом выражении. При этом на 26% снизилось количество реализованных грузовиков.

С начала года в стране было продано 1 341 549 новых автомобилей (до трёх лет). Это на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года, когда было продано 906 293 штук.

«При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января — сентября 2023 года», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата, с начала года в России на 47,2% в годовом выражении увеличилось производство легковых машин. За этот период автомобильные заводы выпустили порядка 442 тыс. единиц продукции. В августе произведена 51 тыс. автомобилей. В годовом выражении рост составил 5,2%.

Доцент кафедры транспортных средств наземного транспорта Московского политехнического университета Анатолий Фиронов в конце сентября сообщил, что с октября цены на новые и подержанные автомобили вырастут из-за новых тарифов утилизационного сбора.