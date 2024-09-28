Москва, 28 сентября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. С 1 октября вступят в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили, что приведёт к повышению цен как на новые авто, так и на поддержанные. Подробности агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры транспортных средств наземного транспорта транспортного факультета Московского политеха Анатолий Фиронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Особенно заметное увеличение цен ожидается в сегменте автомобилей с двигателем объёмом от 1 до 2 литров. Если ранее ставка сбора составляла чуть более 300 тыс. рублей, то теперь она увеличилась до 556 тыс. рублей.

«В результате такого резкого повышения ставки стоимость автомобилей на рынке может значительно вырасти в ближайшее время», — спрогнозировал эксперт.

При этом, по заверению Фиронова, резкого роста цен не произойдёт сразу, поскольку автодилеры успели запастись продукцией параллельного импорта, которая заполнила все склады. Запасов хватит до конца 2024 года, а затем вступят в силу новые ставки утилизационного сбора, добавил доцент.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы РФ Ярослав Самылин («Новые люди») направил в Минтранс письмо, в котором содержится призыв предоставить право бесплатного использования платных трасс владельцам гибридных автомобилей.

На данный момент в России числится всего около 90 тыс. электрических и гибридных автомобилей.

В апреле председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал появление отечественного электромобиля. Мишустин отметил, что этот проект не удастся реализовать без создания необходимой инфраструктуры, для чего правительство уже запустило производство зарядных станций для электромобилей и электробусов, на что в 2022–2023 годах выделили более 2 млрд рублей.